В стране и мире Семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком в Башкирии Алена Миронова На 1483 километре автодороги М5 Самара-Уфа-Челябинск столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и встречный грузовик. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Семья из четырех человек погибла при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии. На 1483 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo и встречного грузовика Mercedes. «В аварии погибли четыре человека из легкового автомобиля: женщина, предположительно, находившаяся за рулем, мужчина и двое детей», - сообщили в ГИБДД. В настоящий момент вся подробная информация уточняется. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и другие экстренные службы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика