Семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком в Башкирии
На 1483 километре автодороги М5 Самара-Уфа-Челябинск столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и встречный грузовик.
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Семья из четырех человек погибла при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии.
На 1483 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo и встречного грузовика Mercedes.
«В аварии погибли четыре человека из легкового автомобиля: женщина, предположительно, находившаяся за рулем, мужчина и двое детей», - сообщили в ГИБДД.
В настоящий момент вся подробная информация уточняется. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и другие экстренные службы.