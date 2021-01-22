Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии

Причиной крушения Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море могла послужить неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить.

Как стало известно из записи бортового самописца, пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролирует параметры полета воздушного судна. Экипаж попытался восстановить работоспособность системы, что, в свою очередь, вызвало дисбаланс в нагрузке на двигатели. Это усложнило управление самолетом.

Как отмечается, самолеты Boeing 737-500 могут безопасно летать при одном работающем двигателе. Более того, пилотов обучают, как правильно действовать при подобных ситуациях.

Напомним, самолет авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший по маршруту Джакарта — Понтианак, разбился спустя несколько минут после взлета 9 января 2021 года. На борту находились 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Все пассажиры на борту являлись гражданами Индонезии.