Фельдшер из Выборга помогла пожилым супругам собрать деньги на ремонт жилья после пожара

Почти новогодняя история из Выборга доказала, что чудеса случаются тогда, когда неравнодушные люди решают объединиться. В начале января в городе после крупного пожара сгорела квартира пожилой пары.

Супругам больше 80 лет. Однако их отчаяние длилось недолго. На помощь пришла фельдшер местной скорой помощи Виктория Шутова. Медицинский работник в свободное время является блогером в соцсетях, и во время пандемии она стала известной на всю страну. Виктория обратилась к стране и объявила сбор средств.

О том, как произошел пожар, супругам теперь остается только вспоминать. Огонь распространился практически мгновенно и за несколько минут уничтожил все внутри.

«Я стал курткой сбивать - куртка горит. Смотрю - оно распространяться пошло, вот такой высоты пламя, главное дым - черный дым!», - рассказывает «Звезде» Тувий Лейтман

Пожилые хозяева квартиры успели спасти из огня только документы. Людмила Семеновна Карпова и Тувий Израилевич Лейтман - заслуженные педагоги, всю жизнь проработали в Выборге, на двоих у них - за 80 лет стажа. Она учила английскому и французскому языку, он - преподавал живопись и скульптуру. И когда случилась беда, первыми пришли на помощь их ученики. Начали приносить одежду, еду. Нашли где жить пожилым людям, которые лишились всего.

Однако Виктория Шутова - вовсе не их ученица. Фельдшер скорой помощи, которая стала известной благодаря блогу о работе медиков в эпоху пандемии. Продолжая работать на вызовах в «скорой», она создала благотворительный фонд помощи детям «Дикони». А когда узнала о беде в незнакомой ей семье пенсионеров - то и тут не смогла пройти мимо. Сразу после пожара нашла людям ночлег, а потом решила организовать сбор средств на помощь погорельцам. И никто не ожидал, что отзовутся тысячи неравнодушных людей - со всего мира.

«Я не знаю этих замечательных стариков. Но не помочь в такой ситуации - это предательство, в том числе, своей совести», - оставил один из подписчиков свой комментарий в соцсети.

Всего за неделю удалось собрать почти 2,5 миллиона рублей. Себе Виктория не взяла ни копейки.

«Мне звонит бывший ученик из Симферополя - у меня катятся слезы. То из Швейцарии звонят, то еще откуда. Неужели я такую жизнь прожила, что меня помнят? Это была полная неожиданность», - говорит Людмила Карпова.

Сама фельдшер и директор благотворительного фонда говорит, что все произошедшее - не ее заслуга, как публичного человека, а заслуга жизни известных педагогов и ответ их учеников.

«Как хотите, чтобы люди поступали с вами - так и вы поступайте с людьми. Я это просто сделала видимым - и все», - говорит Виктория Шутова.

Собранных денег теперь хватит чтобы отремонтировать не только квартиру погорельцев, но и жилье соседей, тоже пострадавшее от пожара. На просьбу о помощи откликнулись и в администрации Выборга. Работы по ремонту сгоревшего жилья идут всего несколько дней, но сделано уже многое. В целом закончить и восстановить квартиру после пожара планируют в течение двух месяцев.

Супруги надеются, что обязательно заново справят новоселье и жалеют только о том, что не смогут позвать на него всех, кто так неожиданно, но вовремя пришел к ним на помощь.