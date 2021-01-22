В Великобритании введут штраф за участие в домашних вечеринках

Власти Великобритании вводят штраф за встречи в составе более 15 человек. В стране сейчас действует строгий карантин - закрыты ночные клубы, рестораны и бары работают только на вынос.

Многие решили воспользоваться моментом и начали организовывать домашние вечеринки с большим количеством гостей. Теперь за это грозит денежный штраф в размере 800 фунтов - это свыше 80 тысяч рублей. Заплатить штраф должен будет не только организатор, но и все участники. Более того, при каждом следующем нарушении эта сумма будет удваиваться.