Власти Москвы предложили снизить или полностью отменить НДС для ресторанов

В Минэкономразвития поддержали предложение властей Москвы о снижении или полной отмене НДС для владельцев ресторанного бизнеса. В мэрии столицы отмечают, что эта мера позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный период в связи в эпидемией COVID-19.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что в связи с коронавирусом и действующими ограничениями ресторанному бизнесу приходится нелегко.

«На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты. Мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, а затем - опять снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», - цитирует заммэра РИА Новости.

По словам Ефимова, ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей, на которые распространяются меры поддержки московского правительства. Всего в период пандемии правительство Москвы утвердило уже пять антикризисных пакетов общим объемом порядка 90 миллиардов рублей.