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В СК раскрыли детали ЧП в шахте в Кузбассе

Алена Миронова
07:44 22.01.2021
В штреке находилось 44 человека - 41 удалось вывести на поверхность, тела двух погибших подняли на поверхность. Ведутся мероприятия по поднятию третьего шахтера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели шахтеров в Кузбассе. О подробностях сообщила старший помощник руководителя СУ СК по взаимодействию со СМИ по Кемеровской области Надежда Ананьева.

В пятницу, 22 января, в 2:40 по местному времени поступило сообщение
о выбросе угля и породы с повышенным газовыделением в горной выработке угольного предприятия в Ленинск-Кузнецком районе.

В штреке находилось 44 человека - 41 удалось вывести на поверхность, трое остались заблокированными. В настоящее время тела погибших обнаружены - горноспасатели подняли на поверхность двух шахтеров. Ведутся мероприятия по поднятию третьего шахтера.

СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов,  повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. 

На месте работает следственная группа, проводятся необходимые следственные мероприятия. Уголовное дело передано в аппарат управления для дальнейшего расследования. 

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