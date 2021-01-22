В СК раскрыли детали ЧП в шахте в Кузбассе

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели шахтеров в Кузбассе. О подробностях сообщила старший помощник руководителя СУ СК по взаимодействию со СМИ по Кемеровской области Надежда Ананьева.

В пятницу, 22 января, в 2:40 по местному времени поступило сообщение

о выбросе угля и породы с повышенным газовыделением в горной выработке угольного предприятия в Ленинск-Кузнецком районе.

В штреке находилось 44 человека - 41 удалось вывести на поверхность, трое остались заблокированными. В настоящее время тела погибших обнаружены - горноспасатели подняли на поверхность двух шахтеров. Ведутся мероприятия по поднятию третьего шахтера.

СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

На месте работает следственная группа, проводятся необходимые следственные мероприятия. Уголовное дело передано в аппарат управления для дальнейшего расследования.