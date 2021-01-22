МЧС предупредило о рисках в Приморье в связи с надвигающимся снегопадом

В Приморском крае утром и днем 26 января ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Как сообщили в Приморском УГМС, за 12 часов выпадет до 17 мм осадков. Наибольшее количество снега прогнозируется в южных и юго-восточных муниципальных образованиях края, на побережье - переходящие в дождь.

«В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедные явления и снежный накат на дорогах», - отметили в метеослужбе.

В ГУ МЧС по Приморскому краю предупредили, что в связи с полученным прогнозом возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, сход снежных масс с крыш домов и ДТП на дорогах.

Жители и гости края должны соблюдать осторожность в связи с риском получения травм, а также требования безопасности на период действия предупреждения. Рекомендовано воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники.