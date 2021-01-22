В филиале Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге открывается выставка Императорского фарфорового завода
Впервые в одном месте можно увидеть предметы из коллекций, посвященных русскому балету.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
В филиале Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге открывается выставка Императорского фарфорового завода.
Так, именно там впервые в одном месте можно увидеть предметы из коллекций, посвященных русскому балету, в том числе и знаменитую скульптуру «Тамара Карсавина». Фигура хрупкой балерины - одна из визитных карточек предприятия.
Есть также экспонаты и на новогоднюю тематику. Признанные шедевры завода привезли в рамках совместного проекта, который стартовал еще в прошлом году. Студия керамики, которая работает в Пансионе, очень популярна у воспитанниц.