В филиале Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге открывается выставка Императорского фарфорового завода

В филиале Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге открывается выставка Императорского фарфорового завода.

Так, именно там впервые в одном месте можно увидеть предметы из коллекций, посвященных русскому балету, в том числе и знаменитую скульптуру «Тамара Карсавина». Фигура хрупкой балерины - одна из визитных карточек предприятия.

Есть также экспонаты и на новогоднюю тематику. Признанные шедевры завода привезли в рамках совместного проекта, который стартовал еще в прошлом году. Студия керамики, которая работает в Пансионе, очень популярна у воспитанниц.