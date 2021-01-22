В МЧС рассказали подробности ЧП в шахте в Кузбассе

На угольном предприятии в Ленинско-Кузнецком муниципальном округе в конвейерном штреке тупикового забоя произошел выброс метана с последующим обрушением горной породы. Об этом «Звезде» сообщила специалист пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской области - Кузбассу Татьяна Собченко.

В шахте на момент аварии находилось 44 человека - 41 из них удалось выйти на поверхность.

В настоящий момент продолжаются аварийно-спасательные работы. На месте от МЧС работают три отделения военизированных горноспасательных частей.

По последним данным, число жертв выросло до трех. СК завел уголовное дело по факту произошедшего.