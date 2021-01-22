Итальянский бизнесмен хранил под матрасом больше миллиона евро, «сэкономив» на уплате налогов

Больше одного миллиона евро неуплаченных налогов прятал под матрасом один из итальянских предпринимателей. Крупная сумма денег была обнаружена при обыске, который проводили сотрудники Финансовой гвардии провинции Салерно.

Как удалось установить следствию, бизнесмен долгое время торговал через подставные фирмы бензином и дизельным топливом по чрезвычайно выгодным ценам. При этом для получения дохода и осуществления своей работы он незаконно использовал упрощенный налоговый режим, пишет Salerno Today.

Уличить в мошенничестве мужчину не получалось долгое время. Равно, как и найти, где владелец крупной топливной компании прячет украденное у государства. В конце концов, деньги обнаружили в доме отца бизнесмена. Те купюры, которые не поместились под матрасом, были аккуратно рассованы по жестяным банкам из-под печенья.