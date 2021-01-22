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Илон Маск готов заплатить $100 миллионов за разработку новой технологии

Анна Берестовая
05:56 22.01.2021
Подробности о требованиях и призе Маск пообещал озвучить на следующей неделе.
Илон Маск готов заплатить $100 миллионов за разработку новой технологии
© Фото: Javier Rojas Keystone Press Agency Globallookpress
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Американский предприниматель, глава и создатель компаний SpaceX и Tesla, выплатит 100 миллионов долларов тем, кому удастся разработать технологию максимально эффективного улавливания и хранения углекислого газа. Такое заявление он сделал в своем аккаунте в Twitter.

Маск указал, что раскроет все подробности своего предложения с щедрым призом на следующей неделе. В настоящее время он является одним из богатейших людей мира, чему способствовало увеличение капитализации Tesla в 2020 году.

Ранее астрофизик сообщил, что спутники Илона Маска мешают исследованию космоса. По его словам, телескопы из-за огромного количества запущенных на орбиту объектов начали выдавать изображения с помехами.

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