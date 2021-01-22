Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Чукотке

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту села Кепервеем в Билибинском районе Чукотки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

«Вертолет взлетел и сел буквально через несколько минут в аэропорту села Кепервеем. Предварительной причиной аварийной посадки стало падение давления в двигателе воздушного судна» - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. О количестве человек на борту вертолета на сообщается.