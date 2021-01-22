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Афроамериканец впервые станет главой Пентагона

Алексей Курильченко
05:37 22.01.2021
Конгресс США утвердил кандидатуру генерала в отставке Ллойда Остина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Конгрессе США утвердили отставного генерала Ллойда Остина на должность министра обороны страны. Таким образом он стал первым афроамериканцем, который возглавит Пентагон. Об это сообщает The Washington Post.

На действительной военной службе Остин находился больше 40 лет и стал шестым в истории Соединенных Штатов афроамериканцем, получившим четыре генеральские звезды. В администрации Байдена считают, что Остин играл ключевую роль в борьбе с терроризмом в Сирии и выводе американских войск из Ирака.

Ранее, в ходе слушаний в Сенате, Остин заявлял, что что Китай и Россия являются главными стратегическими соперниками США. По его мнению, государства наращивают военную мощь для соперничества с США в разных уголках мира, включая Арктику и космос.

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