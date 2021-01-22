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По факту гибели шахтеров в Кузбассе возбуждено уголовное дело

Алексей Курильченко
05:24 22.01.2021
На месте трагедии проходят поиски еще одного шахтера.
По факту гибели шахтеров в Кузбассе возбуждено уголовное дело
© Фото: pixabay.com
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при обрушении на шахте им. Тихова в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

«В настоящее время под завалами обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность, поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще одного шахтера продолжаются. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ» - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщили о том, что обрушение могло произойти из-за выброса метана. Тела двух шахтеров уже обнаружены, поиски третьего продолжаются.

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