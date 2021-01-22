СМИ рассказали о первом дне Трампа после ухода с президентского поста
Экс-президент США решил отправиться из Вашингтона во Флориду.
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Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провел во Флориде первый день после сложения полномочий на должности американского лидера. Бывший президент решил отправиться на территорию Международного гольф клуба Трампа в Уэст-Палм-Биче.
Любовь Трампа к данному виду спорта была известна еще по времена его президентства. Игроки высоко оценивали игру бывшего главы государства. Особенно с учетом того, что он не является профессионалом в данной области. Об этом пишет The Washington Examiner.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп произнес двадцатиминутную прощальную речь во время выступления в родном Делавэре. Вместо зрителей в связи с пандемией коронавирусной инфекции на месте находились 200 тысяч флагов.