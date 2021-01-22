Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ рассказали о первом дне Трампа после ухода с президентского поста

Анна Берестовая
05:01 22.01.2021
Экс-президент США решил отправиться из Вашингтона во Флориду.
СМИ рассказали о первом дне Трампа после ухода с президентского поста
© Фото: Yuri Gripas Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провел во Флориде первый день после сложения полномочий на должности американского лидера. Бывший президент решил отправиться на территорию Международного гольф клуба Трампа в Уэст-Палм-Биче.

Любовь Трампа к данному виду спорта была известна еще по времена его президентства. Игроки высоко оценивали игру бывшего главы государства. Особенно с учетом того, что он не является профессионалом в данной области. Об этом пишет The Washington Examiner.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп произнес двадцатиминутную прощальную речь во время выступления в родном Делавэре. Вместо зрителей в связи с пандемией коронавирусной инфекции на месте находились 200 тысяч флагов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.