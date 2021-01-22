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Создательница варежек Сандерса рассказала об их происхождении

Алексей Курильченко
04:38 22.01.2021
Варежки сенатора Берни Сандерса были связаны из старых свитеров.
Создательница варежек Сандерса рассказала об их происхождении
© Фото: JONATHAN ERNST Consolidated News Photos Globallookpress
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Учительница из Вермонта Дженна Эллис, которая подарила сенатору Берни Сандерсу собственноручно сделанные варежки, заявила об отсутствии новых изделий. После публикации фото сенатора с необычным предметом одежды, к ней поступило множество заявок от желающих приобрести такие варежки.

«Благодарю всех за интерес к варежкам Берни! Это и в самом деле был поразительный и исторический день. Я очень польщена, что Берни носил их на инаугурации. К сожалению, у меня больше нет варежек для продажи» - написала Эллис в Twitter.

Учительница отметила, что связала варежки несколько лет назад из старых свитеров. В них сенатор пришел на инаугурацию Джозефа Байдена. Снимки политика, где он запечатлен в варежках, стали использовать для создания мемов.

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