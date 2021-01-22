СМИ сообщили о гибели двух человек при обрушении на шахте в Кузбассе
Предположительно, обрушение произошло из-за выброса метана.
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При обрушении на шахте в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области погибло два человека, связь с еще одним отсутствует. Об этом сообщает «Интерфакс».
«По предварительной информации, в забое произошел выброс метана с последующим обрушением, все работники были выведены на поверхности, но связь с тремя отсутствовала. Тела двух шахтеров уже обнаружены, поиски третьего продолжаются» - сообщил собеседник агентства.
Инцидент произошел на шахте им.Тихова, которая была введена в эксплуатацию в июне 2017 года.