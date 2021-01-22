Российские миротворцы обеспечили в Карабахе возвращение более 50 тысяч беженцев

Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность транспортного сообщения и возвращения жителей в свои дома в Нагорном Карабахе. За все время проведения миротворческой операции вернулось уже 50 390 беженцев.

Также в регионе увеличивается протяженность дорог общего пользования, движение по которым становится безопасным.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Ведутся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати семи наблюдательных постах.