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Российские миротворцы обеспечили в Карабахе возвращение более 50 тысяч беженцев

Алексей Курильченко
05:01 22.01.2021
За прошедшие сутки в свои дома вернулись 87 человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность транспортного сообщения и возвращения жителей в свои дома в Нагорном Карабахе. За все время проведения миротворческой операции вернулось уже 50 390 беженцев.

Также в регионе увеличивается протяженность дорог общего пользования, движение по которым становится безопасным.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Ведутся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати семи наблюдательных постах.

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