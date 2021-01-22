Страны Евросоюза договорились о взаимном признании тестов на коронавирус

Страны Евросоюза договорились о взаимном признании антигенных экспресс-тестов и ПЦР тестов на коронавирус. Об этом говорится в заявлении по результатам онлайн-саммита, проведенного 21 января.

«Взаимное признание результатов тестов на инфекцию SARS-CoV2, проводимых сертифицированными органами здравоохранения, имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения» — говорится в сообщении.

Страны ЕС будут обмениваться информацией по коронавирусу с помощью специальной цифровой платформы, которая будет содержать в себе единую базу результатов тестирования.

В заявлении подчеркивается, что решение позволит смягчить последствия пандемии и обеспечит бесперебойное функционирование внутреннего рынка Евросоюза.