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Юрист рассказала, как по закону присвоить себе найденные на улице деньги

23:40 02.01.2021
Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, в случае обнаружения на улице денег, рекомендовала обращаться в органы местного самоуправления или в полицию.
Юрист рассказала, как по закону присвоить себе найденные на улице деньги
© Фото: Pixabay

Если вы обнаружили на дороге деньги, то не нужно сразу класть их к себе в карман. Такой совет дала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Как объяснила специалист, поскольку у пропавших денежных средств есть владелец, он может их искать, в том числе с помощью просмотра вместе с полицией записей видеокамер наружного наблюдения, установленных в месте предполагаемой пропажи, и момент поднятия нашедшим денег может попасть в объектив камеры.

В этой связи Пшеничникова рекомендовала сразу сообщать о находке в орган местного самоуправления либо в полицию. При этом она уточнила, что если собственника не получится найти в течение определенного времени, то эти деньги можно будет присвоить себе по закону.

«По закону, если владелец не объявится через полгода, вы получите полное право забрать свою находку», - сообщила эксперт в беседе с «Прайм».

Юрист также отметила, что отсчет этого срока начинается со дня регистрации обращения в полиции.

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