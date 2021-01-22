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«Картофель малого калибра»: торговым сетям предложили способ снизить цены на корнеплод

Алексей Курильченко
03:24 22.01.2021
Участники рынка предложили продавать маленькие картофелины как товар эконом-класса.
«Картофель малого калибра»: торговым сетям предложили способ снизить цены на корнеплод
© Фото: pixabay.com
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Представители Картофельного союза предложили торговым сетям продавать картофель малого размера как товар «эконом-класса». По замыслу участников рынка, корнеплоды калибром от 33 до 55 миллиметров должны продаваться в упаковках от 2,5 до 5 килограмм. Таким образом, по мнению представителей союза, цены на картофель для потребителя могут снизиться на 20%.

Как сообщила изданию «Коммерсантъ» руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, на данный момент магазины предъявляют строгие требования к размерам корнеплода, из-за чего увеличивается стоимость упаковки.

Инициативу поддержали и производители картофеля. По словам представителей, данное предложение позволит ввести в оборот значительные объемы качественного картофеля нестандартного размера, что снизит рост цен.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, урожай корнеплода в 2020 году снизился на 10%, что привело к росту розничной цены до 40%. Из-за снижения поставок торговые сети начали закупать зарубежный картофель, цены на который были значительно выше российского продукта.

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