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В Приморье сняли на видео трапезничающего в пещере редкого леопарда

Роман Захаров
02:31 02.01.2021
Как рассказали в национальном парке «Земля леопарда», полученные кадры помогут узнать дополнительную информацию об этих хищниках.
© Видео: Земля леопарда, Youtube © Фото: Земля леопарда, Youtube

Ученым национального парка «Земля леопарда» в Приморье удалось сделать уникальные кадры трапезы редкого дальневосточного леопарда в пещере. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью учреждения Иван Раков.

«Уникальные кадры с дальневосточным леопардом, который трапезничает оленем в лесном гроте, получены в национальном парке. На видео леопард несколько раз покидает свою "столовую", реагируя на различные звуки дикой природы, и возвращается снова», - приводит РИА Новости его слова.

Представитель парка уточнил, что добыть такие кадры - большая удача для исследователей, которая позволит узнать дополнительную информацию о поведении этих хищников. Он также сообщил, что как правило леопарды используют пещеры в качестве мест для отдыха, где можно спрятаться от зноя или непогоды.

«Ученым удалось идентифицировать леопарда... Это молодая самка под номером Leo 117F... Хищница выглядит здоровой - проблем с пропитанием она испытывать не должна», - объяснил специалист.

«Земля леопарда» - уникальный национальный парк, созданный в Приморском крае 5 апреля 2012 года. Основной целью его создания является сохранение и восстановление популяции дальневосточного леопарда. Более половины этих диких кошек, живущих на территории России, обитают в нацпарке. В 2019 году здесь было зафиксировано 97 взрослых леопардов, что на восемь особей больше, чем годом раньше.

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