Стоимость поездок в общественном транспорте Москвы выросла со 2 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Разовая поездка по карте «Тройка» подорожала на 2 рубля – до 42 рублей. Стоимость поездки по банковской карте выросла также на 2 рубля и теперь составляет 46 рублей.

Самый популярный проездной – на 30 дней – подорожал с 2170 рублей до 2245 рублей (по уровню инфляции – на 3,5%). Билет на 60 поездок теперь стоит 2070 рублей вместо 1970 рублей.

Стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней осталась прежней. Кроме того, продолжают действовать 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена, а также программа лояльности «Город».