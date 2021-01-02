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Стоимость поездок в общественном транспорте Москвы выросла со 2 января

Анна Касаткина
02:27 02.01.2021
Разовая поездка по карте «Тройка» подорожала до 42 рублей.
Стоимость поездок в общественном транспорте Москвы выросла со 2 января
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Стоимость поездок в общественном транспорте Москвы выросла со 2 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Разовая поездка по карте «Тройка» подорожала на 2 рубля – до 42 рублей. Стоимость поездки по банковской карте выросла также на 2 рубля и теперь составляет 46 рублей.

Самый популярный проездной – на 30 дней – подорожал с 2170 рублей до 2245 рублей (по уровню инфляции – на 3,5%). Билет на 60 поездок теперь стоит 2070 рублей вместо 1970 рублей.

Стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней осталась прежней. Кроме того, продолжают действовать 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена, а также программа лояльности «Город».

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