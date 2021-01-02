В горах Абхазии спасли потерявшегося россиянина
Туриста из Москвы доставили в город Гагра.
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В Абхазии спасли туриста из Москвы. Мужчина заблудился в районе горы Мамзышха. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
«В 13 часов 45 минут поступил сигнал о том, что житель Москвы, 52 летний Сергей Краходкин, заблудился в районе горы Мамзышха», - говорится в сообщении.
Поисковые работы велись сотрудниками ПСО второго января в Гагрском районе. После обнаружения московского туриста, его доставили в город Гагра.