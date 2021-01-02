Врач рассказал, как не простыть во время зимней прогулки

Во время зимней прогулки чрезвычайно важно следить за дыханием. Вдохи должны быть равномерными и не слишком глубокими. Это нужно делать для того, чтобы не заболеть.

Как объяснил кандидат медицинских наук, оториноларинголог Владимир Зайцев, из-за интенсивного дыхания нос не успевает подогревать воздух, и он попадает в организм холодным.

«Тут стоит проявлять особую внимательность в тех случаях, когда мы катаемся на коньках, лыжах, на тюбинге», - уточнил он в беседе с aif.ru.

Врач подчеркнул, что во время прогулок зимой стоит брать с собой горячий чай. Этот напиток поможет согреться. А газировку, по словам специалиста, лучше не пить.

«Не стоит пить и кофе, так как у него есть ряд нюансов, вследствие которых он только забирает силы», - сказал Зайцев.

Еще один совет - не укутываться шарфом. Врач отметил, что рот всегда должен оставаться открытым. По этой же причине на свежем воздухе не стоит носить маску - риск заразиться на улице минимален, а защитное средство промокает из-за теплого дыхания, начинает отдавать тепло и прилипать к лицу.