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Актеры дубляжа оригинально озвучили совместную поездку по ЦКАД

Анна Берестовая
02:35 22.01.2021
Профессионалы использовали стандартные фразы навигатора и свои поставленные голоса.
Актеры дубляжа оригинально озвучили совместную поездку по ЦКАД
© Фото: Russian Government via Globallookpress.com
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Актеры дубляжа сняли импровизированную пародию на голосовую озвучку автомобильного навигатора. Благодаря их креативной находке, рассказы о новой скоростной трассе, построенной вокруг столицы, зазвучали другими голосами

Аниса Муртаева, Дарья Блохин, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов в одном автомобиле сопроводили профессиональной озвучкой продвижение по маршруту от развязки с Калужским шоссе до старой Ленинградки. Данный отрезок ЦКАД в настоящее время является бесплатным.

Кадры с шуточным соревнованием с навигатором были опубликованы в Сети и вызвали одобрение подписчиков актеров. Ибрагимов позже признался «360», что съемка была проведена исключительно ради веселья. Теперь, после успеха ролика, актеры раздумывают над созданием собственного стендап-шоу, посвященного озвучке.

Ранее сообщалось, что в Московской области был открыт новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги. Для водителей стало доступно 170 километров трассы в городских округах Электросталь, Домодедово, Павловский Посад и Воскресенск.

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