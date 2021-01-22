Финляндия временно закроет погранпункт Иматра на границе с РФ

Финляндия приняла решение временно закрыть пограничный пункт Иматра для движения пассажиров. Об этом сообщила на пресс-конференции глава МВД Финляндии Мария Охисало. Данный погранпункт располагается на границе с Российской Федерацией.

Новое ограничение начнет действовать с 27 января. Ранее введенные меры будут продлены до 25 февраля. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Финляндией, а также с Катаром, Вьетнамом и Индией будет возобновлено. Открытые перелеты будут осуществляться в обоих направлениях.