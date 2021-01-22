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В Подмосковье увеличили выплаты на первого ребенка

Алексей Курильченко
23:38 22.01.2021
Теперь сумма составляет 13 317 рублей.
В Подмосковье увеличили выплаты на первого ребенка
© Фото: pixabay.com
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В Московской области увеличили ежемесячную выплату на первого рожденного или усыновленного ребенка. Сумма составит 13 317 рублей. Об этом заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«В Подмосковье такую выплату получают около 30 тыс. семей» - цитирует слова министра телеканал «360».

В прошлом году сумма составляла 12 688 рублей. Данная выплата полагается семьям, чей среднедушевой доход не превышает 29 882 рублей. Отмечается, что деньги будут перечисляться до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

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