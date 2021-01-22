В стране и мире В Подмосковье увеличили выплаты на первого ребенка Алексей Курильченко Теперь сумма составляет 13 317 рублей. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В Московской области увеличили ежемесячную выплату на первого рожденного или усыновленного ребенка. Сумма составит 13 317 рублей. Об этом заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская. «В Подмосковье такую выплату получают около 30 тыс. семей» - цитирует слова министра телеканал «360». В прошлом году сумма составляла 12 688 рублей. Данная выплата полагается семьям, чей среднедушевой доход не превышает 29 882 рублей. Отмечается, что деньги будут перечисляться до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика