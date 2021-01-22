Москвичей предупредили об опасности на дорогах из-за погоды

Спасатели сообщили жителям столицы о потенциально опасных гололедице и тумане. О распространении соответствующего экстренного предупреждения указано на официальном сайте ГУ МЧС России по Москве.

С 21.00 22 января до 10.00 23 января в городе ожидается ухудшение видимости на 300-800 метров. Водителям транспортных средств посоветовали придерживаться увеличенной дистанции, а также заметно уменьшить скорость передвижения и не осуществлять внезапных маневров.

Ранее сообщалось, что в столице с 22 января к нормальному функционированию вернулась часть культурных учреждений. Так, количество зрителей театра увеличили до 50% от максимальной загруженности зала.