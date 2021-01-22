В ВОЗ прокомментировали слова Джонсона о повышенной смертоносности нового штамма коронавируса
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове прокомментировала заявления о том, что новый тип коронавируса, образовавшийся в Великобритании, может сопровождаться более высокой летальностью. По ее словам, повышенная смертность может быть связана с высокой заразностью штамма, которая приводит к увеличению числа людей, которым может потребоваться лечение в стационаре.
«Соответственно, системы здравоохранения перегружаются, и из-за этого увеличивается смертность» - заявила ван Керкхофе на брифинге, трансляция которого велась в Twitter.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при заражении новым штаммом из тысячи инфицированных умирают около 14 человек, когда при старом варианте число летальных исходов регистрировалось на уровне 10.