В ВОЗ прокомментировали слова Джонсона о повышенной смертоносности нового штамма коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове прокомментировала заявления о том, что новый тип коронавируса, образовавшийся в Великобритании, может сопровождаться более высокой летальностью. По ее словам, повышенная смертность может быть связана с высокой заразностью штамма, которая приводит к увеличению числа людей, которым может потребоваться лечение в стационаре.

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