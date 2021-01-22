СМИ сообщили об аресте белорусского кикбоксера в Подмосковье

Суд Подмосковья арестовал белорусского кикбоксера, чемпиона мира по тайскому боксу, Алексея Кудина, решается вопрос о его экстрадиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Кудин арестован одним из судов в Подмосковье до дальнейшего решения вопроса о его выдаче в Республику Беларусь, где он является фигурантом уголовного дела» - заявил собеседник агентства.

По данным СМИ, Кудин подозревается в сопротивлении белорусской полиции с применением насилия. По словам правоохранителей, при задержании во время протестов он «нокаутировал» одного из силовиков. Согласно законодательству Белоруссии, за совершение преступления ему грозит тюремный срок до пяти лет.