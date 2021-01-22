Дети-«моржата» в Красноярске шокировали британцев

Закаливание детей в одном из детских садов Красноярска привлекло внимание британского таблоида Daily Mail.

Дети пяти-семи лет в минус 25 в плавках вышли на мороз и вылили на себя по ведерку ледяной воды.

Участие в закаливании строго добровольное. Перед процедурой дети посещают сауну.

Необычная профилактика простудных заболеваний проводится в детском саду уже традиционно. По словам родителей, за счет этого дети болеют намного реже.

В комментарии на фотографии и видео местного телеканала, опубликованные таблоидом, британцы отметили смелость и отважность детей.

«Упражнение на формирование характера», «Может показаться жестоким, но кажется, что это хорошо организовано и помогает им поддержать здоровье», «Это замечательно, это нужно внести в наши школы», написали пользователи.