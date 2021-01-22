МИД РФ ответил на сообщение посольства США о митингах в российских городах

МИД РФ прокомментировал сообщение посольства США о местах и времени проведения несанкционированных акций в российских городах.

«Любые попытки подобного "освещения" несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», - говорится в заявлении в Telegram-канале российского дипведомства.

Также было отмечено, что «столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал воздержаться от участия в незаконных массовых акциях. Как подчеркнул столичный градоначальник, он считает недопустимым проведение незаконной массовой акции 23 января. Он обратился к организаторам митинга и планируемым участникам акций, подчеркнув, что «правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе».