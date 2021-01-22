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В Пентагоне прокомментировали решение Байдена о продлении СНВ-3

Алексей Курильченко
02:24 22.01.2021
Продление договора служит интересам обеспечения обороны США, считают в ведомстве.
В Пентагоне прокомментировали решение Байдена о продлении СНВ-3
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com
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Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби прокомментировал решение президента США Джозефа Байдена продлить действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. По мнению представителя минобороны США, продление служит интересам обеспечения обороны США и позволит в дальнейшем выработать новые договоренности.

«Решение президента Байдена стремиться к продлению ДСНВ на пять лет служит укреплению обороны страны» - цитирует слова Кирби агентство ТАСС.

Также глава пресс-службы Пентагона отметил, что СНВ-3 позволит изучить и верифицировать договоренности, которые помогут снизить риски для американцев.

Ранее Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о готовности администрации США продлить договор СНВ-3, так как он может обеспечить стратегическую стабильность в отношениях России и США.

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