Пожар на рынке в Краснодаре ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали мощный пожар, произошедший в супермаркете на рынке в Краснодаре.

В результате инцидента один человек погиб, еще двое были доставлены в краевую больницу города.

Возгорание происходило на площади 150 квадратных метров. Из здания было эвакуировано около 100 человек.

«В 21.56 ликвидация пожара», - говорится в сообщении ведомства.

Причины произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона.