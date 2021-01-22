Картина Андрея Зайцева «Блокадный дневник» стала лучшим фильмом премии «Золотой орел»

Фильм «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева стал лучшим фильмом по версии кинематографической премии «Золотой орел».

«Для меня это полная неожиданность. Я очень благодарен всей команде, без них бы не было этой картины», - сказал Зайцев.





Режиссер также получил награду за лучший сценарий.

Лучшим актером 2020 года по версии «Золотого орла» стал Юрий Борисов, его наградили за роль в фильме «Калашников». Среди претендентов на победу в номинации «Лучшая мужская роль в кино» были Александр Петров с фильмом «Стрельцов» и Максим Матвеев, который снялся в картине «Союз спасения».

В номинации «Лучшая мужская роль 2 плана» одержал победу народный артист РФ Александр Домогаров. Он исполнил роль графа Милорадовича в фильме «Союз спасения».

Премия «Золотой орел» учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году.