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Момент взрыва газа на рынке в Краснодаре попал на видео

Ирина Киселенко
22:00 22.01.2021
В результате пожара погиб один человек, двое пострадали.
© Видео: Типичный Краснодар, ВКонтакте © Фото: Типичный Краснодар, ВКонтакте
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В Краснодаре на цветочном рынке произошел хлопок газового баллона. Видеозапись с места происшествия опубликовал очевидец в Сети. На кадрах видно, как полыхает павильон, после чего раздается взрыв. 

Как сообщили в местном МЧС, в результате пожара погиб один человек. Двое пострадавших госпитализированы.

Возгорание происходило на площади 150 квадратных метров. Пожар локализован. Из здания эвакуировано порядка 100 человек.

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