Момент взрыва газа на рынке в Краснодаре попал на видео
В результате пожара погиб один человек, двое пострадали.
© Видео: Типичный Краснодар, ВКонтакте © Фото: Типичный Краснодар, ВКонтакте
В Краснодаре на цветочном рынке произошел хлопок газового баллона. Видеозапись с места происшествия опубликовал очевидец в Сети. На кадрах видно, как полыхает павильон, после чего раздается взрыв.
Как сообщили в местном МЧС, в результате пожара погиб один человек. Двое пострадавших госпитализированы.
Возгорание происходило на площади 150 квадратных метров. Пожар локализован. Из здания эвакуировано порядка 100 человек.