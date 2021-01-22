Момент взрыва газа на рынке в Краснодаре попал на видео

В Краснодаре на цветочном рынке произошел хлопок газового баллона. Видеозапись с места происшествия опубликовал очевидец в Сети. На кадрах видно, как полыхает павильон, после чего раздается взрыв.

Как сообщили в местном МЧС, в результате пожара погиб один человек. Двое пострадавших госпитализированы.

Возгорание происходило на площади 150 квадратных метров. Пожар локализован. Из здания эвакуировано порядка 100 человек.