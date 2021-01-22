В МЧС рассказали о деталях пожара на рынке в Краснодаре

В результате мощного пожара на рынке в Краснодаре погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что возгорание происходило в супермаркете на площади 150 квадратных метров.

«Из здания эвакуировано порядка 100 человек. К сожалению, в результате пожара погиб 1 человек», - уточняется в сообщении.

Кроме того, еще двое пострадавших были госпитализированы в краевую клиническую больницу города.

На данный момент пожар локализован.