В стране и мире В Краснодаре на цветочном рынке произошел хлопок газа: есть погибшие Ирина Киселенко По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. © Видео: Типичный Краснодар, VK © Фото: typical_krd Вконтакте Читайте нас на: В павильоне на цветочном рынке в Краснодаре в результате разгерметизации газового баллона произошел хлопок газа. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. «Торговый павильон, был хлопок, предварительно, газовый баллон. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие», - сказал собеседник агентства. Выясняются подробности инцидента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика