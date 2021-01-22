В Краснодаре на цветочном рынке произошел хлопок газа: есть погибшие
По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.
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В павильоне на цветочном рынке в Краснодаре в результате разгерметизации газового баллона произошел хлопок газа. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
«Торговый павильон, был хлопок, предварительно, газовый баллон. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие», - сказал собеседник агентства.
Выясняются подробности инцидента.