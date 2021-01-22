Огненный всплеск: на рынке в Краснодаре полыхает павильон

На цветочном рынке в Краснодаре произошел мощный пожар в одном из павильонов. Видео произошедшего было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах видно, что изначально горение конструкции было небольшим, после чего происходит хлопок и огромное облако огня устремляется вверх.

По предварительным данным, пожар начался из-за взрыва газового баллона. Информация о пострадавших уточняется.