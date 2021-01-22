Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы сериалы, удостоенные премии «Золотой орел»

Светлана Головина
21:10 22.01.2021
В номинации «Лучшая актриса на телевидении» премию получила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
Названы сериалы, удостоенные премии «Золотой орел»
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости
Читайте нас на:

В номинации «Лучший телевизионный сериал» (более 10 серий) премии «Золотой орел» была удостоена картина «Триггер» режиссера Дмитрия Тюрина.

В категории «Лучший мини-сериал» - до десяти серий - назван телефильм «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, снятый по мотивам произведений Михаила Жванецкого.

Кроме того, в номинации «Лучшая актриса на телевидении» премии была удостоена народная артистка РСФСР Светлана Немоляева за роль в сериале «Дипломат».

Максим Матвеев, сыгравший главную роль «Триггере», получил награду за «Лучшую мужскую роль на телевидении».

Лучшим зарубежным фильмом в прокате назван «1917» Сэма Мендеса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:16 Армия
Видео
Шойгу поблагодарил главкома ВС Мьянмы за помощь в эвакуации россиян в пандемию
20:38 В стране и мире
Джонсон назвал новый «британский» штамм коронавируса более смертельным
18:59 Армия
Видео
В темных глубинах: как действует спасательный батискаф Черноморского флота
18:15 Спорт
Видео
Сага о победителях: «Легендарные матчи» расскажут о главных спортивных триумфаторах СССР и России
17:10 Спорт
Видео
Российский биатлонист Логинов взял золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Популярное
Популярное
Видео
Сергей Шойгу возложил венок на мемориал павшим героям Мьянмы
Стало известно о серьезной аномалии, угрожавшей экипажу «Аполлон-11» во время миссии на Луну
Дерматологи обнаружили три «кожных» признака COVID-19
«Картофель малого калибра»: торговым сетям предложили способ снизить цены на корнеплод
Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом
Видео
Диетолог рассказал о влиянии кофе на продолжительность жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.