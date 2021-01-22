Названы сериалы, удостоенные премии «Золотой орел»
В номинации «Лучшая актриса на телевидении» премию получила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
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В номинации «Лучший телевизионный сериал» (более 10 серий) премии «Золотой орел» была удостоена картина «Триггер» режиссера Дмитрия Тюрина.
В категории «Лучший мини-сериал» - до десяти серий - назван телефильм «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, снятый по мотивам произведений Михаила Жванецкого.
Кроме того, в номинации «Лучшая актриса на телевидении» премии была удостоена народная артистка РСФСР Светлана Немоляева за роль в сериале «Дипломат».
Максим Матвеев, сыгравший главную роль «Триггере», получил награду за «Лучшую мужскую роль на телевидении».
Лучшим зарубежным фильмом в прокате назван «1917» Сэма Мендеса.