В стране и мире Названы сериалы, удостоенные премии «Золотой орел» Светлана Головина В номинации «Лучшая актриса на телевидении» премию получила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. © Фото: Евгений Биятов РИА Новости Читайте нас на: В номинации «Лучший телевизионный сериал» (более 10 серий) премии «Золотой орел» была удостоена картина «Триггер» режиссера Дмитрия Тюрина. В категории «Лучший мини-сериал» - до десяти серий - назван телефильм «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, снятый по мотивам произведений Михаила Жванецкого. Кроме того, в номинации «Лучшая актриса на телевидении» премии была удостоена народная артистка РСФСР Светлана Немоляева за роль в сериале «Дипломат». Максим Матвеев, сыгравший главную роль «Триггере», получил награду за «Лучшую мужскую роль на телевидении». Лучшим зарубежным фильмом в прокате назван «1917» Сэма Мендеса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика