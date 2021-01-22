В Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации для переболевших коронавирусом

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что те, кто переболел COVID-19 могут не прививаться, как минимум, до осени. Об этом специалист заявил в эфире телеканала «Доктор».

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. Для приема необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии). После введения первого компонента вакцины врач назначит день для второго этапа вакцинации через 21 день.

С 18 января на Госуслугах запущена система обратной связи по вакцинации, куда граждане могут сообщать про возникающие проблемы с записью, нехваткой вакцины или сформулировать свои претензии по оказанию услуги.

Массовая вакцинация COVID-19 в РФ началась по поручению президента 18 января. В 2021 году власти планируют привить от коронавируса 60% населения России, или, без учета переболевших, - 68,6 миллиона человек.