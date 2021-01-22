Тихановская не планирует возвращаться в Белоруссию в ближайшее время

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что пока не намерена возвращаться в Белоруссию, передает «Интерфакс» со ссылкой на телерадиовещание Эстонии.

Экс-кандидат в президенты прибыла в Эстонию для участия в неофициальном виртуальном заседании Совета безопасности ООН на высоком уровне, посвященном свободе прессы в Белоруссии. Встреча проводится по инициативе Эстонии.

В Белоруссии Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции. Уголовное дело возбудили «в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».