Джонсон назвал новый «британский» штамм коронавируса более смертельным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый тип коронавируса может сопровождаться более высокой летальностью.

«Есть некоторые свидетельства того, что новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Лондоне и других частях юго-востока Англии, может быть связан с более высокой степенью смертности», - цитирует премьера газета The Guardian.

Джонсон отметил, что при заражении новым штаммом из тысячи инфицированных умирают около 14 человек, когда при старом варианте число летальных исходов регистрировалось на уровне 10.

Незадолго до этого биолог рассказала, что «британский» штамм COVID-19 может стать самой распространенной разновидностью болезни в России уже в марте.