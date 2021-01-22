Эксперт рынка недвижимости рассказал о правилах подбора застройщика

Для того, чтобы проверить застройщика, минимум, что нужно сделать – зайти в интернет и почитать отзывы о нем, об этом рассказал «Звезде» эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

«Почитать отзывы о нем, поискать отзывы по предыдущем проектам и по действующему проекту посмотреть отзывы действующих покупателей. Всегда есть форумы жильцов, группы в социальных Сетях или мессенджерах. Это первое, что нужно сделать», - сказал он.

По мнению эксперта, второе, что нужно сделать - зайти на сайт арбитражного суда для проверки банкротства.

«Во-вторых, что нужно сделать – зайти на различные сайты арбитражный суда и просмотреть, нет ли в отношении застройщика процедур по банкротству и посмотреть, есть ли суды в отношении него, чтобы понять признаки наступающего банкротства. Дела может не быть, но признаки косвенные могут быть», - уточнил Барсуков.

Также не стоит забывать о том, что нужно проверять сколько проектов было реализовано застройщиком.

«Ну а также посмотреть, что пишут, возможно есть какие-то слухи, которые могут негативно сказаться. Не стоит забывать, что нужно проверить сколько проектов было реализовано застройщиком и соблюдали ли он сроки по этим проектам», - заключил эксперт рынка недвижимости.

Ранее Минстрой направил в правительство РФ предложения об упрощении въезда в страну трудовых мигрантов для работы на стройках. Предложения, подготовленные Министерством строительства и ЖКХ РФ, были согласованы с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором.