Путин назвал вручение «Золотого орла» свидетельством успешности проектов
XIX торжественная церемония награждения победителей кинопремии проходит на киностудии «Мосфильм».
© Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости
Владимир Путин в приветственном обращении участникам и гостям церемонии национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» отметил, что ее вручение является большим событием.
«Многие годы она является бесспорным свидетельством успешности проектов, позволяет судить об их высоком художественном уровне», - уточнил он в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что заслуженная награда способна вдохновить на новые свершения и поможет в воплощении неординарных идей, «которые обязательно найдут отклик у зрителя».
Также глава государства пожелал присутствующим здоровья, удачи и всего самого доброго.
XIX торжественная церемония награждения победителей кинопремии проходит 22 января на киностудии «Мосфильм».