В стране и мире Путин назвал вручение «Золотого орла» свидетельством успешности проектов Светлана Головина XIX торжественная церемония награждения победителей кинопремии проходит на киностудии «Мосфильм». © Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости Читайте нас на: Владимир Путин в приветственном обращении участникам и гостям церемонии национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» отметил, что ее вручение является большим событием. «Многие годы она является бесспорным свидетельством успешности проектов, позволяет судить об их высоком художественном уровне», - уточнил он в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что заслуженная награда способна вдохновить на новые свершения и поможет в воплощении неординарных идей, «которые обязательно найдут отклик у зрителя». Также глава государства пожелал присутствующим здоровья, удачи и всего самого доброго. XIX торжественная церемония награждения победителей кинопремии проходит 22 января на киностудии «Мосфильм». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика