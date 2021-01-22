В стране и мире Захарова высказалась о решении КС Молдавии лишить русский язык межнационального статуса Ирина Киселенко Решение Конституционного суда Молдавии принято 16 декабря 2020 года. © Фото: Carsten Reisinger httpimagebroker.com#search Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Конституционного суда Молдавии лишить русский язык статуса языка межнационального общения. «Вызывает глубокое сожаление решение Конституционного суда Молдавии», - сообщила Захарова в соответствующем комментарии на сайте внешнеполитического ведомства. В Молдавии по решению Конституционного суда государства русский язык потерял статус межнационального. Под сомнение была поставлена правомерность всего действующего закона о функционировании языков на территории страны. В соответствии с данным законом, все официальные названия государственных учреждений, а также названия документов, должны быть продублированы на русском языке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика