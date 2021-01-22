В Италии угонщики вернули автомобиль неизлечимо больной женщине

В Италии угонщики вернули автомобиль владелице, узнав о ее неизлечимой болезни.

Женщина страдает рассеянным склерозом и ее единственное средство передвижения - автомобиль с ручным управлением и пандусом.

Злоумышленники угнали его прямо от больницы в середине января. После этого дочь владелицы разместила в Сети пост, в котором рассказала о болезни матери и попросила вернуть автомобиль.

Спустя несколько дней машина была обнаружена в пригороде Бари. Один из жителей увидел ее припаркованной около своего дома и вызвал карабинеров. Внутри автомобиля угонщики оставили письмо с извинениями.

«У нас тоже есть сердце, извините, мы не знали о вашей патологии. Прости еще раз», - говорится в послании.

После возвращения автомобиля семья владелицы поблагодарила пользователей Сети, которые не оказались равнодушными, пишет газета Fanpage.