Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Герои нашего времени: в Уссурийске сотрудники ДПС смогли спасти 12 человек во время пожара

Ирина Киселенко
Денис Ивлев
19:41 22.01.2021
Дым, валивший от здания, полицейские заметили во время дежурства и сразу бросились на помощь.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Пресс-служба отдела МВД России по гор.Уссурийску
Читайте нас на:

В Приморье инспекторы ДПС спасли целый дом во время пожара. Им удалось вовремя заметить пожар и вывести всех жильцов до приезда пожарных.

Огонь охватил первый этаж жилого дома. Подъезд был окутан едким дымом. Люди выбегали на улицу, успев лишь накинуть куртки. Из жильцов не сразу кто-то догадался, что начал гореть их дом. Пелену черного дыма, вырывающегося из подъезда, первыми заметили сотрудники ГАИ, патрулировавшие улицы.

«Мы увидели, как из подъезда валят клубы черного дыма. Незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть, и направились к месту пожара», - поделился инспектор ДПС отдела МВД России по г. Уссурийску Максим Бородин.

На съемках с нательной камеры было видно, как они вбегают в подъезд, где полыхает огонь. Загорелась лестница. Дым, валивший от здания, полицейские заметили во время дежурства и сразу бросились на помощь. Один из них тут же начал выводить шокированных людей на улицу, а напарник набирал в ведро снег и начал тушить пожар еще до приезда спасателей.

«Обеспечили беспрепятственный проезд автомобилей спецслужб. После этого, подручными средствами потушили очаг возгорания, который находился на первом этаже под лестницей. И после прибытия пожарных еще некоторое время находились на месте возгорания», - рассказал инспектор ДПС отдела МВД России по г. Уссурийску Сергей Федорин.

Очевидно, что, если бы не самоотверженные действия инспекторов огонь охватил бы весь дом. Они лично вывели из горящего здания 12 человек. И никто даже не успел надышаться дымом.

«Хочется выразить огромное слова благодарности сотрудникам. Так как в нашем доме находятся малолетние дети, несовершеннолетние и пожилые беспомощные люди. Еще раз от лица всего дома, всех соседей огромное спасибо, что своевременно нам была оказана помощь», - выразила слова благодарности жительница дома Татьяна Тимощук.

Квартиры благодаря реакции и оперативности полицейских сильно не пострадали. Запах гари еще чувствуется, но уже сегодня все жильцы смогли вернуться домой, а в ближайшее время Максима Бородина и Сергея Федорина обещали наградить.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:16 Армия
Видео
Шойгу поблагодарил главкома ВС Мьянмы за помощь в эвакуации россиян в пандемию
18:59 Армия
Видео
В темных глубинах: как действует спасательный батискаф Черноморского флота
18:15 Спорт
Видео
Сага о победителях: «Легендарные матчи» расскажут о главных спортивных триумфаторах СССР и России
16:42 В стране и мире
МОК опроверг слухи об отмене Олимпийских игр
17:10 Спорт
Видео
Российский биатлонист Логинов взял золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Популярное
Популярное
Видео
Сергей Шойгу возложил венок на мемориал павшим героям Мьянмы
Стало известно о серьезной аномалии, угрожавшей экипажу «Аполлон-11» во время миссии на Луну
Дерматологи обнаружили три «кожных» признака COVID-19
«Картофель малого калибра»: торговым сетям предложили способ снизить цены на корнеплод
Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом
Видео
Диетолог рассказал о влиянии кофе на продолжительность жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.