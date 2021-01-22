Герои нашего времени: в Уссурийске сотрудники ДПС смогли спасти 12 человек во время пожара

В Приморье инспекторы ДПС спасли целый дом во время пожара. Им удалось вовремя заметить пожар и вывести всех жильцов до приезда пожарных.

Огонь охватил первый этаж жилого дома. Подъезд был окутан едким дымом. Люди выбегали на улицу, успев лишь накинуть куртки. Из жильцов не сразу кто-то догадался, что начал гореть их дом. Пелену черного дыма, вырывающегося из подъезда, первыми заметили сотрудники ГАИ, патрулировавшие улицы.

«Мы увидели, как из подъезда валят клубы черного дыма. Незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть, и направились к месту пожара», - поделился инспектор ДПС отдела МВД России по г. Уссурийску Максим Бородин.

На съемках с нательной камеры было видно, как они вбегают в подъезд, где полыхает огонь. Загорелась лестница. Дым, валивший от здания, полицейские заметили во время дежурства и сразу бросились на помощь. Один из них тут же начал выводить шокированных людей на улицу, а напарник набирал в ведро снег и начал тушить пожар еще до приезда спасателей.

«Обеспечили беспрепятственный проезд автомобилей спецслужб. После этого, подручными средствами потушили очаг возгорания, который находился на первом этаже под лестницей. И после прибытия пожарных еще некоторое время находились на месте возгорания», - рассказал инспектор ДПС отдела МВД России по г. Уссурийску Сергей Федорин.

Очевидно, что, если бы не самоотверженные действия инспекторов огонь охватил бы весь дом. Они лично вывели из горящего здания 12 человек. И никто даже не успел надышаться дымом.

«Хочется выразить огромное слова благодарности сотрудникам. Так как в нашем доме находятся малолетние дети, несовершеннолетние и пожилые беспомощные люди. Еще раз от лица всего дома, всех соседей огромное спасибо, что своевременно нам была оказана помощь», - выразила слова благодарности жительница дома Татьяна Тимощук.

Квартиры благодаря реакции и оперативности полицейских сильно не пострадали. Запах гари еще чувствуется, но уже сегодня все жильцы смогли вернуться домой, а в ближайшее время Максима Бородина и Сергея Федорина обещали наградить.