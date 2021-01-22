В театр или музей: в Москве ослабили ограничения для учреждений культуры

В Москве с 22 января к привычному режиму работы возвращаются учреждения культуры, но при строгом соблюдении мер безопасности.

Вход в музей теперь осуществляется по сеансам и опоздать на несколько минут значит лишиться права на вход. При этом, учреждениям разрешено пускать максимум половину от прежнего числа посетителей.

«Мне кажется, музей - то место, которое дает человеку какое-то ощущение стабильности, опоры. Неизменности, возможности, какого-то легкого дыхания, которого мы так лишены в последнее время», - сказала директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак.

Если раньше при входе в музей просили показать личные вещи, то теперь проверяют и самочувствие - проводят термометрию.

Небольшие послабление сделаны и для театров - максимальное число зрителей увеличили до 50%.

«Театр это может быть сейчас такое живое искусство, которое необходимо сохранить. Вы не представляете, как реагируют те же 25 процентов. Они аплодируют за весь зал. Создают атмосферу настоящего аншлага. Это потому что зрители соскучились по театру», - рассказал художественный руководитель Московского губернского театра, народный артист России Сергей Безруков.

Несмотря на смягчения ограничительных мер, власти призывают граждан строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

